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Безопасные покупки

Если вам по какой-то причине не понравился приобретённый товар или не подошёл размер, у вас есть возможность вернуть его продавцу в течение 14 дней. В некоторых магазинах возврат можно оформить в течение 30 дней или даже 100 дней. При этом вам не нужно указывать его причины. Просто сообщите об этом продавцу и верните покупку. В некоторых магазинах возврат осуществляется бесплатно. Таким образом, вы можете спокойно и безопасно совершать покупки, не беспокоясь о том, что выбранные вами туфли или джинсы не подойдут по размеру. Купленные вами вещи можно спокойно примерить дома, и в случае чего просто отослать обратно.